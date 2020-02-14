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Ömer Çelik: "O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf ...

İHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin, aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye'nin Cumhurbaşkanını terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir" dedi.

Ömer Çelik: "O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin, aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye’nin Cumhurbaşkanını terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir" dedi.
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından Devlet Bahçeli Tesislerinde düzenlenen "Ceyhan Teşkilat Buluşması"na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. “Ceyhan Teşkilat Buluşması”, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül’ün ev sahipliğinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zembilci, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve çok sayıda partilinin katılımı ile gerçekleşti.
Programda konuşma yapan Ömer Çelik, "AK Parti vatandaşın desteğiyle Türkiye'nin nefes almasını sağlayan bir ortam oluşturdu. Yoksa ikili iktidar yapısı vardı. Millet kime oy verirse versin kimi desteklerse desteklesin sonuçta geliyorlardı, seçilmiş hükümetin ne yapacağına karar veriyorlardı. O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri, Türkiye'nin Cumhurbaşkanını terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir. Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana diktatör denir" dedi.
Çelik, Türkiye'nin güney sınırlarını korumak ve buraları terör örgütlerinden arındırmak için yaptığı operasyonları anımsatarak, şunları kaydetti:
"İdlib'de ne işimiz var diyenlere şunu sormak ve söylemek lazım. 'Sen PKK Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletçiği mi kursun, DEAŞ terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin sınırdaşı mı olsun istiyorsun?' Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir."
Çelik şöyle devam etti:
"Bugünlerde üst üste gelen olaylar, her birine baktığımız zaman, elde ettiğimiz kazanımları korumak için ne kadar daha çok çalışmamız gerektiğini, kazanımlara karşı pusuda bekleyenlerin aynı pusu kültürünün devam ettiğini gösterdi. Önce emekli bir Genelkurmay Başkanı çıktı, TBMM'den çıkarılmış bir yasa için o yasanın altında imzası olan arkadaşlarımızı çirkin bir biçimde bir terör örgütüyle yan yana zikretti. Bunun manası nedir? Bunun manası, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi, bundan sonra hiçbir milletvekili Mecliste bir yasaya, Meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı."
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ise, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere çizmiş olduğu rotaya bağlı kalarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla, daha kararlı ve daha azimli bir şekilde yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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