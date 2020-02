Kızıyla aynı sonu yaşadı Adana'da karşıya geçerken birden fazla aracın üzerinden geçmesi sonucu parçalanarak hayatını kaybeden genç kadının 4 yaşındaki kızının da 2 yıl önce bir otomobilin çarpması sonucu can verdiği ortaya çıktı

Adana'da 19 gün önce karayolunda karşıya geçerken birden fazla aracın üzerinden geçmesi sonucu parçalanarak hayatını kaybeden genç kadının 4 yaşındaki kızının da 2 yıl önce otomobilin çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat günü Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş (32), duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluşup gezmek amacıyla otomobille Adana'ya gitmek üzere yola çıktı. Saat 06.00 sıralarında Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. D400 karayolunda araçtan inip uzaklaşan Ateş geri dönmeyince Murat A. genç kadını aramaya başladı. Murat A., Çakaldere mevkisinde yolda ceset parçaları olduğunu fark etti. Kıyafetinden cesedin arkadaşı Ateş’e ait olduğunu anlayan Murat A., durumu polise bildirdi. İncelemenin ardından Mehtap Ateş'in parçalanmış cesedi hastane morguna kaldırıldı. Ateş'in cenazesi yakınları tarafından alınıp İstanbul'da toprağa verildi. Polis, yaptığı çalışmada genç kadına önce Hasan Ö. yönetimindeki aracın çarptığını, daha sonra ise transit yol olduğu için arkadan gelen araçların cesedin üzerinden geçtiğini saptadı. Polis, genç kadının ölümüyle ilgili Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan genç kadının yanında bulunan Murat A. ve İsmet D. "kasten ölüme sebebiyet vermekten" tutuklanırken, genç kadına çarpan sürücüler Hasan Ö. ve Yener C. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Annesiyle aynı kaderi paylaştı

Feci bir trafik kazası sonucu can veren genç kadının 4 yaşındaki kızı Irmak Su Ateş'in de 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kız çocuğunun da annesi gibi karşıdan karşıya geçerken Diyarbakır'da bir otomobilin altında kalarak can verdiği öğrenildi. Genç kadının kızını kaybettikten sonra bir türlü kendisine gelemediği, çocuğunun ölümünden çok etkilendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.