(Görüntülü) Standart dışı plaka basan 4 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Standart dışı plaka basan 4 kişi yakalandı

DHA

ADANA'da, plaka yönetmeliğine aykırı olarak, araç plakalarını harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

(Görüntülü) Standart dışı plaka basan 4 kişi yakalandı

ADANA'da, plaka yönetmeliğine aykırı olarak, araç plakalarını harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, kentte orijinal araç plakalarını gösterişli hale getirmek için üzerinde oynama yapılıp, yazı karakterlerinin değiştirildiği ihbarını aldı. Seyhan İlçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramada basılmış 363 plaka ele geçirdi. H.M.S. yeğeni T.S. ve arkadaşları H.Ş. ile H.İ.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yasada geçerli olan araç plakalarının üzerindeki harf ve rakam karakterlerini 80 lira karşılığında değiştirerek, tekrar bastıkları öğrenildi. Ayrıca iş yerinde çok sayıda kesilmiş plaka da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-14 11:20:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
Kozan HEM’den Kerkük türküleri konseri
YEREL HABERLER Kozan HEM’den Kerkük türküleri konseri
Tufanbeyli Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Tufanbeyli Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını ...
İstiklal Marşı okuma yarışmasındaki ödülünü Mehmetçiğe bağışladı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı okuma yarışmasındaki ödülünü ...
Standart dışı plaka basan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Standart dışı plaka basan 4 kişi yakalandı
Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı
(Görüntülü) Doç. Dr. Candevir: Adana, koronavirüse karşı şanslı illerden
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doç. Dr. Candevir: Adana, koronavirüse ...
Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama Adana'da terör örgütü DEAŞ ile El Kaide adına silahlı faaliyette bulunan ve medreselerde öğretmenlik yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama Adana'da terör ...
7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı Kız çocuklarının apartmanlara girip çıkması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER 7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu ...
Adana'da sahte plaka operasyonu Adana'da polisin yaptığı operasyonda 363 adet sahte plaka ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Adana'da sahte plaka operasyonu Adana'da polisin ...
(Görüntülü) HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA ...
Doç. Dr. Candevir: Adana, koronavirüse karşı şanslı illerden
YEREL HABERLER Doç. Dr. Candevir: Adana, koronavirüse karşı şanslı ...
Başkan Aydar’a destek için belediyeye akın ettiler CHP İl ve ilçe teşkilatları, milletvekilleri ve belediye başkanları Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret ederek destek verdiler
YEREL HABERLER Başkan Aydar’a destek için belediyeye akın ...
Havaya ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Havaya ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
DHA YURT - HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
YEREL HABERLER DHA YURT - HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, KOVALAMACA ...
Havaya ateş açan maganda otomobiliyle kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Havaya ateş açan maganda otomobiliyle kaçmak isterken ...
Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç:" Haksızlık yapan firmalara ak ettikleri cezaları vereceğiz"
YEREL HABERLER Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç:" Haksızlık yapan ...
Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek
YEREL HABERLER Kozan Ticaret Odası artan fiyatları denetleyecek
Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe:" Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe:" Fırsatçılara ...
AK Partili Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması gereken adımları atacaktır" Adana’da ‘Türkiye’nin NATO Üyeliğinin 68. Yılı: Strateji İttifakının Güçlü Üyesi Türkiye’ konulu panel düzenlendi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO’dan somut talepleri olduğunu söyledi
YEREL HABERLER AK Partili Çonkar: "NATO Türkiye açısından atması ...
(Görüntülü) Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden ...
Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa ...
(Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis cezası Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 kişiye 182'şer yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Göçmen kaçakçılarına 546 yıl hapis ...
Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Görevimin başındayım" Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevden alınarak yerine kayyum atandığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: "Görevimin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X