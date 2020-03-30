Gar kapandı, yolcular geri döndü Korona virüs tedbirleri nedeniyle Adana'da garın kapısına "Tren seferleri iptal edilmiştir" yazısı asıldı

'Çok ama çok özledim'

Yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle Adana'da kapatılan tren garının kapısına "Tren seferleri iptal edilmiştir" yazısı asıldı. İstasyona gelen yolcular geri dönmek zorunda kaldı.

Türkiye'de yeni tip korona virüs nedeniyle vaka ve ölüm sayısının artmasıyla birlikte Bilim Kurulunun önerisiyle İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde biz dizi yeni önlemler aldı. Bu önlemlerden biri de şehirler arası yolcu taşımacılığının sonlandırılması oldu. Adana'da gar kapısına "Tren seferleri iptal edilmiştir" yazısı asılarak, seferler sonlandırıldı. Gara gelen vatandaşlar, yazıyı görünce geri dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar, tren seferlerinin iptal olduğunu öğrenerek bir yıl önceden aldıkları biletlerin paralarını geri istemek için geldiklerini söylediler. Gara gelen vatandaşlar, devletin vatandaşın sağlığını düşündüğü için bu önlemleri aldığını, bir süre buna katlanacaklarını belirttiler.

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