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Seyhan Belediyesinden sağlık kabini hizmeti

İHA

Seyhan Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, salgın hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla, sağlık kabini de kurdu.

Seyhan Belediyesinden sağlık kabini hizmeti

Seyhan Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, salgın hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla, sağlık kabini de kurdu.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla kurulan sağlık kabininde Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hemşire ve teknikerler, halka salgından korunma yolları hakkında bilgilendiriyor. Kişisel hijyen ve kişisel mesafenin korunmasının çok önemli olduğunu anlatan sağlıkçılar, yurttaşın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve temastan kaçınması gerektiğini belirtti.
Sağlık kabininde korona virüsün bulaşma şekilleri de anlatılarak duyarlılığın artırılması hedefleniyor. Kabinde vatandaşların ateşi de ölçülüyor. Vatandaşın ateşi normalin üzerindeyse önlem alınarak hastaneye kontrole götürülüyor. Bu arada vatandaşlara anlatılan belirtiler olması durumunda 184 nolu telefonun aranması gerektiği hatırlatılıyor.
Seyhan Belediyesi Sağlık Kabini Kuruköprü mevkisinde hafta sonları dahil mesai saatleri içerisinde açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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