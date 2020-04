Portakal Çiçeği Karnavalı balkonlara taşınıyor: EVDEKArnavaL

ADANA, (DHA)ADANA'da, bu yıl 3-12 Nisan tarihlerinde 8´inci kez yapılması planlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 'birliktelik ruhunu tazelemek' amacıyla EVDEKArnavaL sloganıyla bu yıl balkonlara taşınacak. Karnaval Komitesi, Adanalılara seslenerek, "4 Nisan Cumartesi akşamı evlerinizin balkonlarınızı süsleyin, en güzel giysilerinizi, fenerlerinizi asın, mendillerinizi hazırlayın ve kendinize, yakınlarınıza, komşularınıza moral vermek için bu coşkuya katılın. Ama mutlaka evde kalın" çağrısı yaptı.

Adana´da her yıl coşkuyla kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Ancak karnaval komitesi, yaptığı açıklamayla Adanalıları balkonlarından karnavalı kutlamaya davet etti. 4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30´da başlayacak özel programda ulusal radyo yayını ve @nisandaadanada resmi Instagram hesabı üzerinden görüntülü canlı yayınlar yapılacak. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar şarkıların seslendirileceği ve söyleşilerin yapılacağı bu yayınlara aralarında Ali Haydar Bozkurt, Ayşe Arman, Açelya Akkoyun, Melike Güner, Keremcem, Emre Karayel, Barış Kılıç, Nebil Özgentürk, Caner Cindoruk, Yetkin Dikinciler, Gripin Grubu Solisti Birol Namoğlu, Kolpa Grubu Solisti Barış Yurtçu, Redd Grubu Solisti Doğan Duru, Mehmet Coşkundeniz, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Levent Özdilek, Mehmet Turgut ve Timur Savcı gibi çok sayıda ünlü sanatçı ve konuk katılacak. Saat 21.00´de ise 7´den 70´e tüm Adanalılar balkonlarda buluşarak karnaval şarkısı eşliğinde baharın gelişini hep birlikte kutlayacak.

`EN GÜZEL KIYAFETLERİNİZLE BALKONA ÇIKIN´

İlki 2013 yılında yapılan ve her yıl yüzbinlerce insanı dostluk ve sevgi şemsiyesi altında buluşturan ancak yeni tip koronavirüs salgını yüzünden sokaklara taşınamayan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı´nın komitesi açıklamasında Adanalıları balkonlarına davet etti. Komite tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bildiğiniz gibi bu yıl karnaval programı iptal edilmiştir. Ancak bununla birlikte, her zaman söylediğimiz gibi, yine Nisan´da Adana´da portakal çiçekleri açmaya başladı. Bundan sonra yüzlerce yıl da açmaya devam edecekleri gibi. Bu yıl, yaşadığımız salgın felaketi nedeniyle, gerekmedikçe evden çıkmamaya azami özen göstermekteyiz. Ama baharın gelişinin habercisi olan, büyülü portakal çiçeklerinin açışını umutla evlerimizden karşılasak nasıl olur düşüncesi içindeyiz. İçinden geçtiğimiz şu zorlu dönemde evlerimizde kalırken bizlere moral vermesi ve 'birliktelik ruhumuzu' tazelemesi adına, Adana´daki herkesi tam saat 21.00´de de balkonlarda buluşmaya bekliyoruz. Adana´daki dostlarımız; Haydi, süsleyin balkonlarınızı bayraklarla, beyaz mendillerle, mumlar ve fenerlerle. Giyin en güzel karnaval kıyafetlerinizi, karnaval için hazırladığınız yaratıcı kostümleriniz ve makyajlarınızla, hep birlikte karnaval şarkıları söylemek için cumartesi akşamı balkonlarda buluşalım."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-04-01 15:00:20



