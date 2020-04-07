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(Görüntülü) Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor 

DHA

ADANA'da satışı yasaklanmasına rağmen seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla ücretli maske satışının yasaklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskelerin ücretsiz dağıtılması için çağrıda bulundu. Ancak yasağa rağmen Adana'da seyyar satıcıların maske satmaya devam ettiği görüldü. Kentin işlek caddelerinde tezgah açan seyyar satıcılar, maskeleri 3-10 TL arası fiyatla satması dikkat çekti. İsmini açıklamak istemeyen genç bir seyyar satıcı, virüs salgınından önce...

(Görüntülü) Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor 

ADANA'da satışı yasaklanmasına rağmen seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla ücretli maske satışının yasaklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskelerin ücretsiz dağıtılması için çağrıda bulundu. Ancak yasağa rağmen Adana'da seyyar satıcıların maske satmaya devam ettiği görüldü. Kentin işlek caddelerinde tezgah açan seyyar satıcılar, maskeleri 3-10 TL arası fiyatla satması dikkat çekti. İsmini açıklamak istemeyen genç bir seyyar satıcı, virüs salgınından önce fotokopi dükkanında çalıştığını ancak virüs nedeniyle kapattıklarını belirterek, "Ekmeğimizin peşindeyim o yüzden satış yapıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-07 16:43:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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