Adana’da Covid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı

Adana’da yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ibadete bir süre ara verilen camilerde, normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı.

Türkiye’de camilerde 29 Mayıs’tan itibaren sıkı kurallar getirilerek öğle ve ikindi vakitlerinde namaz kılınmasına izin verilmişti.

Bugün 74 gün sonra ilk cuma namazı eda edildi. Adana’nın merkez Seyhan İlçesi’nde bulunan Balkanların ve Orta Doğu’nun en büyük camilerinden biri olan 28 bin 500 kişi kapasiteli Merkez Cami’nin bahçesi ve Merkez Park’ta da namaz Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırıldı.

Namazdan önce cami girişinde cemaatin ellerine dezenfektan sıkıldı ve maskesi olmayana maske verildi. Cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Ayrıca camiye girişte vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar ise uzun bir aradan sonra namaz kılma heyecanı yaşadıklarını söyledi.

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