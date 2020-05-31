Adana'ya yeni yol kontrol noktası kuruluyor

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, OsmaniyeAdana istikametinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ceyhan Park Mıstık Dinlenme Tesisleri’nde kurulacak yol kontrol noktası alanında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir’in de katıldığı inceleme gezisinde Vali Demirtaş, alanda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adana’nın asayiş ve huzurunun temininde yol kontrol ve denetim faaliyetlerinin önemine değinen Vali Demirtaş, yol kontrol noktasının bir an evvel tamamlanması, OsmaniyeAdana istikametinde organize sanayi bölgelerinden kaynaklı trafik yoğunluğunun hafifletilerek trafik güvenliğinin sağlanması hususunda yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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