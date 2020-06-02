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Başkan Çetin'e borçlanma yetkisi Çukurova Belediyesi meclis toplantısında Başkan Soner Çetin’e borçlanma yetkisi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’na mensup üyelerin oy birliği ile verildi Çetin: "Bu uyumlu çalışmanın sonucu mutlaka başarı olacaktır"

İHA

Çukurova Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında Başkan Soner Çetin'e borçlanma yetkisi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin oy birliği ile verildi.

Başkan Çetin'e borçlanma yetkisi Çukurova Belediyesi meclis toplantısında Başkan Soner Çetin’e borçlanma yetkisi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’na mensup üyelerin oy birliği ile verildi Çetin: "Bu uyumlu çalışmanın sonucu mutlaka başarı olacaktır"

Çukurova Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında Başkan Soner Çetin’e borçlanma yetkisi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’na mensup üyelerin oy birliği ile verildi.
Olağanüstü toplanan Çukurova Belediye Meclisi, Başkan Soner Çetin’e borçlanma yetkisi verilmesi konusunu görüştü. Oturumu açmadan önce meclis üyelerine seslenen Başkan Çetin, pandemi sürecinde Çukurova Belediyesinin başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Türkiye’nin de salgın sürecini iyi yönettiğini vurgulayan Başkan Soner Çetin, “Alınan kararlarla sürecin başarılı yönetilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.
Başkan Soner Çetin, salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için belediye olarak Vefa Sosyal Destek Grubu’na her türlü desteği sağladıklarını belirterek, “Tüm kurumlarla el ele uyum içinde çalıştık. Adana’da çok vaka görülmemesi bu uyumun bir sonucudur. Bu süreçte 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sıcak yemek servisi yaptık, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduk ve Çukurova’nın sokak ve caddelerini ilaçlı suyla yıkadık. Bunun yanında iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.
Geçen yıl da borçlanma yetkisi aldığını ancak bunu kullanmadığını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Bu yılın 6’ncı ayına geldik. Borçlanma yetkisini araç alımı ve devam eden yatırımları tamamlamak için talep ediyorum. İller Bankasından gelen katkı payları çok düştü. Ramazan Ayında personel maaşlarının yarısını ödeyebildik. Bu yetkiyi kullanmak istemiyoruz. Ancak ihtiyaç halinde kullanacağız” şeklinde konuştu.
Daha sonra AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir gündemle ilgili söz alarak grup olarak borçlanma talebine destek vereceklerini açıkladı. Recep Özdemir, “Başkanımız bu konuda bizlere gerekli açıklamayı yaptı. Bu sürecin sağlıklı yürütülmesi için destek vereceğiz. Kararın oy birliğiyle geçmesi Çukurova Belediyesi’ne moral motivasyon olacaktır. Borçlanmanın iyi niyetli ve güzel çalışmalarında kullanılacağından eminiz" şeklinde konuştu.
MHP Grup Sözcüsü Özgür Ateş ve İyi Parti Grup Sözcüsü Nevzat Hız da borçlanma yetkisine destek vereceklerini belirttiler.
Ardından yapılan oylamada Başkan Soner Çetin’e borçlanma yetkisi verilmesiyle ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.
Oylama sonra meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Soner Çetin, Cumhur İttifakına mensup parti gruplarının olumlu yaklaşımlarından övgüyle söz etti. Başkan Soner Çetin, “Bu uyumlu çalışmanın sonucu mutlaka başarı olacaktır” dedi.

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