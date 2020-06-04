Otomobillerin çarpışmasıyla 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı, toplanan kalabalık 'sosyal mesafe'yi unuttu (2)

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<br>BİR KİŞİ ÖLDÜ<br>Adana'da iki otomobilinin çarpıştığı kazada yaralanan ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fahriye Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-04 02:15:09<br>

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