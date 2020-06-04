Adana´da restoran ve kafetaryalara, `sosyal mesafe´ denetimi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekipleri, normalleşme süreciyle birlikte açılan kafeteryalar ile restoranlarda, `sosyal mesafe´ denetimi yaptı. Maskesiz olanlara maske dağıttı.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, 1 Haziran günü başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafeterya ve restoranlar ile park ve bahçelerde denetim yaptı.<br>Kafeteryalar ve restoranlarda, `sosyal mesafe´ kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri, masa düzenleri ile müşterilerin oturma planlarını ve girişlerde ateş ölçümü yapılıp, yapılmadığını kontrol etti. Polisler, maskesiz olanlara ise maske dağıttı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-04 09:30:59<br>
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