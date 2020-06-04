Alkollü kadın, taksiciye bıçak çekip, aracının aynalarını kırdı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da taksici Servet Tarhan'ın alkollü olduğu gerekçesiyle aracına almadığı S.K isimli kadın, önce sürücüye bıçak çekti ardından aracın aynalarını kırdı.<br>Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağına gelen S.K. adlı kadın, taksici Servet Tarhan'a, kendisini eve götürmesini söyledi. Ancak Tarhan, kadını, alkollü olduğu gerekçesiyle aracına almadı. Öfkelenen kadın, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tarhan´ın üzerine yürüdü ve "Beni götüreceksin, yoksa seni öldürürüm" diye tehdit etti. Daha sonra taksiye saldıran S.K., aracın aynalarını kırdı. Taksicilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, S.K.´yi gözaltına aldı.<br>ŞİKAYETÇİ OLMADI<br>Polis merkezinde ifadesi alınan ancak kadından şikayetçi olmayan Tarhan, "Kadını tanımam etmem. Götürmemi istedi, götürmeyince de aynaları kırdı. Uğraşamam bu nedenşe şikayetçi olmadım" dedi. Görgü tanığı taksici ise "Ortada bir şey yok. Duraktaki aracın iki aynasını kırmış. Gidip aynalarımızı taktıracağız" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-04 10:00:19<br>

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