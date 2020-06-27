TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Giresunspor: 2

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TFF 1. Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 42’lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

20. dakikada Adana Demirspor’da Traore’nin sağ uzak çaprazdan çektiği şut direkten oyun alanına geri döndü.

27. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı korner sonrası Giresunspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Mehmet Akyüz’ün verdiği pası Rassoul düzgün bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

30. dakikada Adana Demirspor’da Pa Dibba, Giresunspor’un ceza sahası içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu ağlarla buluşturdu. 20

48. dakikada Adana Demirspor’da Volkan Şen’in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu Adana Demirspor lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Volkan, son vuruş anında duraklayarak topa vurduğu için hakem penaltıyı iptal ederek Şen’e sarı kart gösterdi.

51. dakikada Adana Demirsporlu Volkan Şen, Pa Dibba’nın sağ kanattan açtığı ortaya sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30

59. dakikada Giresunspor’da topun başına geçen Andrei ceza sahası dışında serbest vuruş kullandı. Andrei’nin sert vurduğu şutu kaleci Kurtuluş çıkarttı.

67. dakikada Adana Demirspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Giresunsporlu Landel alarak ağlara gönderdi. 31

69. dakikada Adana Demirsporda Traore ceza sahası dışında aldığı topu uzaktan sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 41

79. dakikada Giresunspor’da Veysel Ünal’ın ara pası sonrası topu alan Andrei, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 42



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Mitrovic xx (Tayyip dk. 80 ?), Traore xx, Aosman xx (Sinan dk.80 ?), Pa Dibba xx (Tevfik dk. 89 ?), Volkan xx (Berk dk.74 x), Okan xx, Mehmet xx, Hasan xx, Mehmet xx (Kone dk.89 ?), Rassoul xx

Yedekler: Vedat, Tarık, Emre

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Giresunspor: Metin xx, Numan xx, Muhammed xx, Ahmet x (Murat dk. 39 xx), Mehmet xx (Renan dk. 46 x), Mehmet xx, Michael xx, Andrei xx, Özgür xx (Veysel dk. 66 x), Milinkovic xx, Del Valle xx (Muhayer dk. 66 x)

Yedekler: Adriano, Ahmet, Berkan, Alpay, Muhammed, Ertuğrul

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Rassoul (dk. 27), Pa Dibba (dk.30), Volkan (dk.51), Traore (dk. 69) (Adana Demirspor) Landel (dk. 67) Rusescu (dk. 79) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Landel (dk. 85) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Del Valle , Murat (Giresunspor), Volkan Şen, Traore, Hasan, Rassoul (Adana Demirspor)

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