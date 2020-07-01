Çukurova’ya Madımak Parkı

Çukurova Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 33 kişi anısına yapılacak park çalışmalarını hızlandırdı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in talimatı ile başlatılan çalışmalar sonucunda Madımak Parkı’nın projesi hazırlandı. Park, Belediye Evleri Mahallesinde 5 bin 200 metrekare alanda kurulacak. Sivas’ta Madımak Otelinin yakılması sonucu hayatını kaybeden 33 kişinin adının Çukurova’da yaşatılması amacı taşıyan bu projenin açılışının gelecek yıl 2 Temmuz’da yapılması planlanıyor.

Parkın ortasında 2 Temmuz Anıtı yer alacak. Anıtta 2 Temmuz 1993’te hayatını kaybedenlerin isimleri ve Nesimi, Yemini, Fuzuli, Şah Hatayi, Virani, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet’in dizeleri yer alacak. Barış ve kardeşlik vurgusunun yapıldığı şiirlerin olduğu bölümün de içinde olacağı parkın girişine 33 beyaz güvercin sembolü yerleştirilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2 Temmuz 1993’te yaşanan olayların toplumu derinden yaraladığını ve aradan geçen 27 yıla karşın acısının hiç dinmediğini söyledi. Çetin, “Biz de Madımak'ta hayatını kaybedenlerin adını ilçemizde yaşatmak için böyle bir proje hazırladık. Bu ülkenin yüz akı yazarları, şairleri, aydınları Madımak Otelinde yakıldı. O ateş içimizde hiç sönmedi ve yüreğimizi yakmaya devam ediyor" dedi.

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