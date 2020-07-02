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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmeni yaralayan saldırgan, kendisini korumak için ateş ettiğini öne sürdü

DHA

Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yardım için gittiği ailesine ait kafeteryada, kadın müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardığı Ömer Şenel (27) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ın (33), hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından tutuklanan Ömer Şenel´in ifadesinde, "Bana satır çektiler, kendimi korumak için yere ateş ettim" dediği belirtildi. Olay, 30 Haziran günü saat 02.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı´ndaki Amerikan Adası´nda meydana geldi. Bitlis´in Ahlat ilçesinde görev yapan matematik...

Öğretmeni yaralayan saldırgan, kendisini korumak için ateş ettiğini öne sürdü

<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yardım için gittiği ailesine ait kafeteryada, kadın müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardığı Ömer Şenel (27) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık'ın (33), hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından tutuklanan Ömer Şenel´in ifadesinde, "Bana satır çektiler, kendimi korumak için yere ateş ettim" dediği belirtildi.<br>Olay, 30 Haziran günü saat 02.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı´ndaki Amerikan Adası´nda meydana geldi. Bitlis´in Ahlat ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık, okulların tatil olması nedeniyle memleketine gelerek, ailesine ait kafeteryada çalışmaya başladı. Gece yarsı kafeteryaya gelen Ömer Şenel ile arkadaşı Umut B. (18), iddiaya göre çevredeki kadınlara rahatsızlık vermeye başladı. Yaltırık´ın, Ömer Şenel ile arkadaşı Umut B.´yi uyarması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeteryadan ayrılan Ömer Şenel ile Umut B. yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirlenemeyen 2 kişiyle geri gelerek Şakir Yaltırık´tan çay istedi. Yaltırık´ın çay servisi yaptığı sırada Ömer Şenel, "Sen bize neden sert konuştun? Sen bana posta koyamazsın" diyerek, belindeki tabancayı çekip 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, silahı tutmaya çalışan Yaltırık´ın eline, karnına, bacağına ve kalçasına isabet etti. Yaltırık kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar, geldikleri araçla kaçtı. Şakir Yaltırık ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.<br>APARTMAN BAHÇESİNDE YAKALANDI<br>Olayın ardından saldırganların peşine düşen polis, aracın kaçış güzergahında önlem alıp, ara sokaklarda arama yaptı. Aracı, Toros Mahallesi 78174 Sokak´ta terk edilmiş halde bulan polis, şüphelilerin saklanmış olabilecekleri ihtimali üzerine bölgedeki apartman bahçelerini didik didik aradı. İhbar üzerine 78170 Sokak´taki bir apartmanın bahçesinde, park halindeki 2 aracın arasında yatan Ömer Şenel, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu diğer şüpheli Umut B. de yakalandı.<br>`KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM´<br>Fatih Polis Merkezi´ne götürülen şüphelilerden Ömer Şenel´in, ifadesinde, "Bir anda gelip, `Bayanları sen mi rahatsız ettin?´ dedi. Sonra bana satır çektiler ve kalabalıklaştılar. Ben de kendimi korumak için silahı çekmek zorunda kaldım. Uyarmak için yere sıktım" dediği öğrenildi.<br>`Kasten yaralama´, `Silahla tehdit´ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ömer Şenel sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Umut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>Öte yandan olayda ağır yaralanan öğretmen Şakir Yaltırık'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-02 10:44:44<br>

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