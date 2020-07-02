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Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "Destek politikaları üretimi artırdı" "Önümüzdeki 5 yılda ayçiçeği ithalatı tamamen biter"

İHA

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'nin ham yağ açığının giderilmesinde önemli bir yeri olan ayçiçeği üretiminin giderek arttığını belirterek, "Sağlanan teşviklerle önümüzdeki 5 yılda ayçiçeği ithalatı tamamen biter, Türkiye bu konuda dışa bağımlılıktan kurtulur" dedi.

Ayçiçeğinde dışa bağımlılık azalıyor Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "Destek politikaları üretimi artırdı" "Önümüzdeki 5 yılda ayçiçeği ithalatı tamamen biter"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye’nin ham yağ açığının giderilmesinde önemli bir yeri olan ayçiçeği üretiminin giderek arttığını belirterek, “Sağlanan teşviklerle önümüzdeki 5 yılda ayçiçeği ithalatı tamamen biter, Türkiye bu konuda dışa bağımlılıktan kurtulur” dedi.
Mutlu Doğru, hiçbir üründe ithalatın olmamasının, yerli ve milli üretimle ihtiyaçların giderilmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını, bu nedenle uygulanan teşvik politikalarının olumlu sonuçlarının görüldüğünü ifade etti.
Bitkisel yağ üretiminin bugün yüzde 7080’inin ayçiçeğinden oluştuğunu vurgulayan Başkan Mutlu Doğru, “2012 yılında 1.3 milyon ton olan üretim 2019’da 2 milyon tonu geçti. Ülkemizin ise yılda 2.5 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumuna ihtiyacı var. Bugün bunun 1.8 milyon tonu yerli üretimle karşılanmaktadır” dedi.
Doğru, ülke genelinde olduğu gibi Adana’da da ayçiçeği ekim alanlarının artış gösterdiğini belirterek, “2018’de yağlı tohum fiyatlarının artması nedeniyle Türkiye genelinde rekor düzeyde ayçiçeği ekimi gerçekleştirmiştir. Buna paralel Adana’da 2018’de 520 bin dekar alanda 176 bin ton yağlık ayçiçeği üretilmişken, 2019’da yaklaşık 844 bin dekar alanda ayçiçeği ekilmiş ve karşılığında 276 bin ton ayçiçeği üretilmiştir” bilgisini verdi.
Mutlu Doğru, Türkiye’nin ham yağ açığını döviz harcayarak kapattığını, bu nedenle yağlı tohumlu bitkilerin ekiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Yağlı tohumlu bitkilerin ekim alanlarının genişlemesi için fiyat fark desteği ve gübre mazot desteği yolu ile teşvik sağlanmaktadır. Bunlar içinde hem yağ randımanı yüksek hem de yüzde 35 ile 40’a varan protein ihtiva etmesi nedeniyle ayçiçeği tohumu rağbet görmektedir. Çünkü, ayçiçeği hem her iklim koşulunda rahatlıkla yetişebilmekte hem de buğday ve arpa gibi ürünlerde kıraç arazilerde münavebe bitkisi konumundadır. Adana’da ise ayçiçeği üretimi Kozan, İmamoğlu ve Karaisalı gibi kıraç topraklı ilçelerimizde yoğunlaşmaktadır. Sulanabilen bölgelerde dekara 300 ile 400 kilo ürün alınırken kıraç arazilerde 150 ile 200 kilo alınmaktadır. Buğday ve arpaya münavebe bitkisi olması da önemli bir avantaj olduğundan ayçiçeği tarımı cazip görülmektedir.”
Başkan Mutlu Doğru, ayçiçeği üreticilerinin dört yıldır değişmeyen fiyat farkı desteğinin ağustos ayında başlayacak hasat öncesinde artırılmasını beklediğini belirterek, “Çiftçimiz ayrıca Karadeniz’de, Trakya’da ayçiçeğini satın alan birliklerin Adana’ya da gelerek ayçiçeği satın alımına girmesini ve pazarda daha fazla alıcı olmasını tercih etmekledir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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