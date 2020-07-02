Adana'da abart egzoz denetim timi kuruldu Bir haftada 10 bin 646 araç kontrol edildi, kurallara uymayan toplam 187 sürücüye cezai işlem uygulandı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da standart dışı, abart egzoz kullanımının çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde sivil denetim ekipleri kuruldu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda abart egzoz taktırarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan araçlar üzerinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil denetim ekiplerince, 2230 Haziran 2020 tarihleri arasında şok denetimler yapıldı. Bu sürede 10 bin 646 araç kontrol edildi, kurallara uymayan toplam 187 sürücüye cezai işlem uygulandı, eksiklikleri görülen 34 araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. Drift atan 4 araç sürücüsünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.