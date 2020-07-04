Adana'da, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 4'ü çocuk 5 yaralı

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<br>Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atarak 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İzzet İlhan (36) yönetimindeki 80 DK 353 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yaklaşık 30 metreden şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İzzet İlhan ile araçtaki Oğuzhan İlhan (11), Mehmet Saim Demir (10), Ebubekir Tosuncuk (7) ve Efe İlhan (7) yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL <br>2020-07-04 21:00:17<br>

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