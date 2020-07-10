Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 38 gözaltı kararı (3)



GÖZALTI SAYISI 23 OLDU

Adana merkezli Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'de yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda, gözaltına alınan şüpheli sayısı 23´e yükseldi.

Polisin teknik ve fiziki takibinde, şebeke liderliğini Yaşam A.´nın yaptığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı halde 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 bilgisayar, 23 cep telefonu ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Polisin yasa dışı bahis nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan çalışma sonucu toplam 10 milyon 937 bin lira olduğu belirlenen 372 hesaba bloke konuldu.

Polisin, firari 15 şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-10 16:33:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.