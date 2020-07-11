Pandemi sürecinde bu vadiye akın ettiler Kozan ilçesinde bulunan Yeşil Vadi, doğa tutkunlarının pandemi sürecinde ilgi odağı oldu

– Pandemi sürecinde sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen doğa tutkunları Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bulunan Yeşil Vadi'ye akın etti.

Osmaniye iline sınır olan Bucak’ta suyun gözünde ilçeye doğa turizmi olarak kazandırılan tesis, doğa severlerin pandemi döneminde sıcaklardan kaçtığı tabiat alanı oldu. Doğal kaynak suyunun oluşturduğu gölet ve göletin içinde yaşayan canlılar adeta tatil beldelerini aratmazken, vadi hafta sonları ise doğadan uzak kalan vatandaşların ziyaretçi akınına uğruyor.

Vatandaşların ve doğa tutkunlarının gözdesi haline gelen vadinin etrafındaki mahallelerde bulunan alanda da yaşayan, kaplumbağalar, ördekler, kuş çeşitleri ve suyun altında gözlemlenen balıklar tatilcilere tabiat ile iç içe yaşama imkanı sunuyor.

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Erol Seğmen, vadide pandemi nedeni ile doğa ile baş başa kalmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydederek, "Burası sınırda olan bir köyümüz. Saniyede 2 bin litre su çıkıyor. Burada göl oluşmuş ve 2030 bin civarında yatağı var. Kuş çeşitleri ve yeşil ördek geliyor. Pandemi döneminde insanlar daha çok tercih etti. Masa seyrekliği olduğu için daha çok tercih edildi. Su teresi oluyor. Su berrak, 810 metre derinlik var ve suyun dibindeki tüm canlılar gözüküyor. Kaplumbağalar, su yılanları var. Bu sazlığı temizlemiyoruz çünkü kuş cenneti ve doğa için bir barınak. Çok güzel bir yer ve insanlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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