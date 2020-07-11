Berber kalfasının vurulma anı güvenlik kamerasında (2)

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ARABESK ŞARKI SÖYLÜYORMUŞ

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tıraş ettiği Güney T.´nin tabancayla başından vurarak, öldürdüğü berber kalfası Aytekin Kıyga´nın arabesk şarkılar söyleyip, klip çektirdiği ortaya çıktı. Kıyga'nın 20 Mart'ta yayınlanan 'İhanet' isimli şarkısının, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından dinlendiği görüldü. Aytekin Kıyga´nın ölümünün ardından sosyal medya kullanıcılarının, klip paylaşımının altında üzüntülerini yazdıkları yorumlar görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-11 12:09:14



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