Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı

Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde bir köprünün altına bağlanarak terk edilen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sabah saatlerinde Kozanİmamoğlu yolu üzerindeki Tırmıl Köprüsü altına iple bağlı halde bir eşek olduğunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eşeği bağlı olduğu ipleri keserek kurtardı. Eşeğin, ayaklarından yaralı olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri, eşeğin tedavisi için veteriner hekime haber verdi. Bu sırada ipten kurtulan eşek, kaçarak uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-07-11 14:48:52
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