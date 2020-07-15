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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

İHA

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike, dünya evine girdi. Melike Çetin'in Barış Aykal ile hayatını birleştirdiğini törende genç çiftin nikahını Başkan Soner Çetin kıydı. Başkan Soner Çetin nikahı kıyarken duygusal anlar yaşadı.

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in kızı Melike, dünya evine girdi. Melike Çetin’in Barış Aykal ile hayatını birleştirdiğini törende genç çiftin nikahını Başkan Soner Çetin kıydı. Başkan Soner Çetin nikahı kıyarken duygusal anlar yaşadı.
Melike ÇetinBarış Aykal çiftinin düğün töreni Panorama Park’ta gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle davetli sayısının sınırlı tutulduğu düğünde maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edildi. Törene Adana siyasetinin ve iş dünyasının önemli isimleri de katıldı.
Genç çiftin alkışlar eşliğinde tören alanına gelmesinin hemen ardından nikah töreni yapıldı. Nikahı gelinin babası Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kıyarken, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, Ferhat Sincar, Eda Güzey, Cansın Aliravcı şahitlik yaptılar.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, düğüne katılanlara teşekkür etti, salgın nedeniyle davetli sayısını sınırlı tuttukları için davet edemediği dost ve tanıdıklarından özür diledi. İkinci kızını evlendirdiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Soner Çetin, kendi kızının nikahını kıydığı için farklı duygular içinde olduğunu belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, genç çifti kutlayarak, Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyet değerlerini benimsemiş çocuklar yetiştirmelerini istedi. Daha sonra Zeydan Karalar ve Soner Çetin evlilik cüzdanını birlikte genç çifte verdi.
Nikah işleminin ardından genç çift ilk dansını etti, ardından da düğün pastası kesildi. Törene Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarında Aytaç Durak, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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