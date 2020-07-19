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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

İHA

Adana’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

Adana'da polisin uyuşturucu satılan bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, Ş.İ. (22), H.E. (22), A.B. (21), M.A.(26), G.S.(29) isimli şahısların merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 914 gram eroin, 15 gram esrar, 73 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Evde gözaltına alınan 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan 21 yaşındaki A.B.’nin ‘Kasten adam öldürme’ suçundan da arandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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