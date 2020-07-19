Adana’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

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Adana'da polisin uyuşturucu satılan bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte, Ş.İ. (22), H.E. (22), A.B. (21), M.A.(26), G.S.(29) isimli şahısların merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 914 gram eroin, 15 gram esrar, 73 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Evde gözaltına alınan 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan 21 yaşındaki A.B.’nin ‘Kasten adam öldürme’ suçundan da arandığı öğrenildi.

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