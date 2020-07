Akrabasının attığı yumrukla başını asfalt zemine çarptı, hastanede öldü

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, tartıştığı akrabası Kemal C.´nin attığı yumrukla düşerek, başını asfalt zemine çarpan Uğur Yarbaş (46), tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Yarbaş (46), akrabası olduğu öğrenilen Kemal C. ile sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Kemal C., Yarbaş´a yumruk attı. Yarbaş, darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, kaldırımdan düşerek başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Yarbaş´ın kanlar içerisinde yerde kaldığını gören Kemal C.´nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yarbaş´ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yarbaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Kemal C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Uğur Yarbaş´ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-19 13:06:52



