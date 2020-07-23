Adana'da kaza yapan otomobildeki çocuk öldü, babası yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaza yapan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tunceli'de görevli uzman çavuş Yusuf İyidoğan'ın kullandığı 35 AV 1870 plakalı otomobil, D400 karayolu yeni mezarlık yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Uzman çavuşun 7 yaşındaki oğlu Buğrahan kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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