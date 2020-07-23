Gece- gündüz lavanta hasadı



Ali GÖKDAL/FEKE(Adana),(DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde, 3 yıl önce Mustafa Işık tarafından 3 dekar alana deneme amaçlı ekilen ve 50 dekara yayılan lavanta tarlasında hasat başladı. Gece saatlerinde başlayan hasat çalışması sonucu elde edilen ürünlerden, katma değeri yüksek yağ elde edilecek.

Rengi ve kokusuyla insanları hayran bıraktığı gibi yağ ve bal gibi ürünlerle de yüksek gelir kazandıran lavanta üretimi, ilçede ilk kez tekstil tasarımcısı Mustafa Işık tarafından 3 yıl önce Tapan Mahallesi'nde 3 dekar büyüklüğündeki tarlada başladı. Lavantanın yağı tıp ve kozmetik sektöründe kullanılırken, film platosunu andıran tarladaki mor görüntüsü ile de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. 3 yıl önce başladıkları lavanta üretimini bugün 50 dekara çıkarttıklarını belirten Mustafa Işık, hasat zamanı gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Lavanta yolculuğuna başlamadan önce koydukları hedefin yüzde 70'ini tutturduklarını belirten Işık, "Asıl hedefimiz bu bölgedeki insanların, özellikle kadınlarımızın hayatlarına dokunabilmekti. Onu da başardık. 9 kadınla başladığımız kooperatifimiz şu anda 23 kişiye ulaştı. Lavanta, kıraç toprakta yetişebilen ve gün geçtikçe dünya pazarında pazar payı yükselen bir bitki" diye konuştu.

'LAVANTA BAHÇELERİNE İLGİ ÇOK YOĞUN, BEKLEMİYORDUK'

Lavantanın dışında ileride başka tür endemik tıbbi aromatik bitkiler de yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Işık şunları söyledi:

"Bölgeyi Türkiye´nin 'tıbbi aromatik yetiştiricilik bölgesi' ilan ettik. Ayrıca, önümüzdeki yıl Tapan bölgesine damıtma tesisi kuracağız. Lavanta bahçelerine ilgi o kadar yoğun ki bu kadar beklemiyorduk. Şu ana kadar tahminimiz 10 bin civarında insan geldi. Çevrede lavanta ekmek isteyenlerin sayısı da arttı. Damıtma tesisini kurduğumuz zaman yağları ilaç firmalarına ve kozmetik sektörüne göndereceğiz. Bu bölgeyi hem doğa turizmine hem de tıbbi bitkiler yetiştiriciliğine kazandırmak istiyorum çünkü müthiş talep var. Ayrıca lavantanın balı da çok değerlidir ve normal ballara göre yüzde 70-80 daha çok getirisi var. Bunun kolonyası da üretiliyor ve kolonya da üreteceğiz."

Lavanta yetiştiricisi Hilal Köz ise 5 dönüm alanda ürün yetiştirdiğini belirterek, "Başladığımızda hayal bile edemediğimiz kadar iyi bir yerdeyiz. Talep eden ve merak eden çok. Çok mutluyuz" dedi.

Ali Gök ile nikah kıydıktan sonra lavanta bahçesinde fotoğraf çektirmeye gelen Hilal Gök ise "En güzel günümüzü buraya gelerek değerlendirmek istedik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2020-07-23 09:32:40



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