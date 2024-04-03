Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, mazbatasını aldı
CHP'den Aladağ Belediye Başkanı seçilen Kemal Özdemir, mazbatasını aldı.
CHP'den Aladağ Belediye Başkanı seçilen Kemal Özdemir, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını alan Özdemir, Aladağ'a hizmet için çalışacağını belirtti.
Özdemir, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
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