Tarihi Misis Köprüsü’nü korumak için yeni bir köprü yapılıyor Karalar: “Yüksek tonajlı araçlar Misis Köprüsü üzerinden geçtiği zaman tehlike oluşuyor”

Ceyhan Nehri üzerindeki tarihi Misis Köprüsü’nü kurtarmak ve ulaşımda ortaya çıkan tehlikeyi ortadan kaldırmak için yeni bir köprü yapılacak.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Misis’te, Ceyhan Nehri üzerine kurulu tarihi Misis Köprüsü’nün ulaşım ağından çıkarılıp korumaya alınması ve ulaşımda ortaya çıkan tehlikeli durumun bertaraf edilmesi amacıyla yeni bir köprü yapımı için hazırlık çalışmaları başladı.

Misis’te konuyla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgenin ve tarihi Misis Köprüsü’nün önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, “Eski Misis, Havraniye, Yeni Misis; tarihi açıdan çok önemli bir bölge. Rivayete göre Misis Köprüsü’nde Lokman Hekim, içinde ölümsüzlük formülünün de bulunduğu defterinikitabını suya düşürdü. Misis Harabeleri dünya tarihinin önemli miraslarından biridir. Şu anda aktif olarak kullanılan tarihi Misis Köprüsü artık ulaşım açısından ve tarihi mirasın korunabilmesi açısından tehlike arz etmektedir. Adana Taşköprü ve Baraj Seti Köprüsü gibi ulaşımda risk oluşturmaktadır. Bu nedenle buraya bir köprü yapmak gerekli hale gelmiştir. Yüksek tonajlı araçlar Misis Köprüsü üzerinden geçtiği zaman sıkıntı yaşanıyor, tehlike oluşuyor” dedi.

Önceki yönetimin burada bir köprü projesi hazırladığını ancak işleme koyamadığını anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Yapılması planlanan köprünün her iki yakasında sorunlar mevcut. Mülkiyet sahipleri, köprünün kendi bölgelerinden geçmesini istemiyor. Muhtemelen uyumsuzluklar yaşanacak. Belki de mahkeme kararı ile kamulaştırma yapacağız. Fakat bütün zorluklara rağmen köprü inşaatını bu dönemde başlatmaya kararlıyız. Tarihi Misis Köprüsü’nü de, Misis bölgesini de kurtaracağız” diye konuştu.

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