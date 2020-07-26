Adana'da yetkili sendika yeniden Eğitim-Bir-Sen Mehmet Sezer: "Adana, istikrara ve başarıya devam dedi"

MemurSen ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 2020 yılı mutabakat sonuçlarına göre yeniden yetkili sendika olduklarını belirterek, "Adana, istikrara ve başarıya devam dedi. Yeni ufuklardan yeni umutlara doğru yolculuğumuz sürüyor. Bu başarıda pay sahibi olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

15 Temmuz 2020 tarihinde yapılan mutabakat sonuçlarına göre en çok üyeye sahip olan EğitimBirSen Adana Şubesi eğitimöğretim ve bilim alanında ilde yeniden yetkili sendika oldu.

11 bin 681 üye sayısıyla Adana'da bir kez daha yetkiyi göğüslediklerini söyleyen EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "EğitimBirSen güvenin ve başarının değişmeyen adresi olmuştur. Eğitim çalışanları adına sayısız kazanıma imza atan sendikamıza güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adana'nın, 'istikrara ve başarıya devam' dediğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"2020 yılı mutabakat sonuçlarına göre EğitimBirSen Adana Şubesi diğer 43 sendikanın toplam üye sayısından daha fazla üye ile ilimizde bir kez daha yetkili sendika oldu. En yakın rakibimizle aramızda 4099 üye sayısı farkı var. Sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 51'i EğitimBirSen'i tercih etti. Bu bizim için çok önemli bir başarı. İlmek ilmek, nakış nakış sevgiyi ve emeği paylaştığımız, birlikte alın teri dökerek bu büyük başarıda ortak pay sahibi olduğumuz tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni ufuklardan yeni umutlara doğru yolculuğumuz desteğiniz ve güveninizle devam ediyor."

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