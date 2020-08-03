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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da bir ev kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı

DHA

Adana´da bir ev kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da bir ev kimliği belirsiz kişilerce içerisine yanıcı madde doldurulmuş bir pet şişe yardımıyla kundaklandı. Kundaklanan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece mahalledeki bir evin önüne gelen kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, iddiaya göre içerisine yanıcı madde doldurdukları pet şişeyi ateşe verdikten sonra evin penceresinden içeriye fırlattı. Evcde yangın çıktığı gören şüpheliler olay yerinden kaçtı. Evin yandığını gören mahalleli polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin çalışması sonucu evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Polis, evde inceleme yaptı.
Güvenlik güçlerinin kundaklama nedeninin 23 Temmuz'da, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirdiği öğrenildi. Polis, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-08-03 04:50:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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