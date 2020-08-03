Su çıkarmak açtıkları kuyuda mahsur kaldılar

Çağlar ÖZTÜRKGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA´nın Karaisalı ilçesinde su kuyusu kazarken metan gazından etkilenen bir kişiyi kurtarmaya çalışan 3 kişi daha girdikleri kuyuda 25 metre derinlikte mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin 1'i kadın 2 kişinin cesedini çıkardığı kuyudan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilendi. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kuyudan 1'i kadın 2 kişinin cesedini çıkarırken, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK-Gülşah ÖZGEN
2020-08-03 16:46:48
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