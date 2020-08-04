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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pozantı gurur gününe hazır

İHA

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler temsili olarak buharlı trenden inecek Mustafa Kemal Atatürk ve heyetin karşılanmasıyla başlayacak.

Pozantı gurur gününe hazır

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler temsili olarak buharlı trenden inecek Mustafa Kemal Atatürk ve heyetin karşılanmasıyla başlayacak.
Milli Mücadele sürecinin temel taşları arasında değerlendirilen 5 Ağustos 1920 tarihinde gerçekleştirilen Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yılı canlandırma, konferans ve konser etkinlikleriyle kutlanacak.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, tarih sayfalarında cevher halinde kalan bir değeri mücevhere dönüştürmek için bir süredir çaba sarf ettiklerini belirterek, “Erzurum ve Sivas kongreleri gibi Pozantı Kongresi de Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip. Bugüne kadar gölgede kalan bir değeri gün yüzüne çıkarmak, gelecek kuşaklara ülkemizin nasıl kurulduğunu, bağımsızlığın önemini bir kez daha hatırlatmak üzere uzun bir süre çalışma yaptık. Bir bilim heyetine Pozantı Kongresi’nin kitabını yazdırdık. ‘Pozantı Kongresi 100.Yıl Hatıra Pulu’ bastırdık. 100’üncü yılda konunun önemine yakışan bir kutlama programı hazırladık” dedi.
Dönemin Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, Savunma Bakanı Fevzi Çakmak ve heyetinin Pozantı’da emperyalist ülkelere önemli mesajlar verildiğini, Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’yle ilgili kararların alındığı Pozantı Kongresi’nde seçimle Adana Valisi ve yöneticilerinin belirlendiğini belirten Başkan Çay, “İşgal döneminde Adana’nın vilayet merkezi olan Pozantı’da 100 yıl önceki atmosferi yeniden yaşayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız TCDD Taşımacılık A.Ş. aracılığıyla güne özel buharlı tren tahsis etti. 5 Ağustos’ta Pozantı İstasyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle tiyatro sanatçılarımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, Fevzi Çakmak’ı ve kongreyi canlandıracak. Prof. Dr. Sadık Sarısaman’ın ‘Pozantı Kongresi’nin Önemi’ başlıklı konferansımız olacak. Anlamlı günü Çukurova Senfoni Orkestrası’nın ‘Senfoni ile Türküler’ konseriyle tamamlayacağız. TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop şeref misafirimiz olacak. Vatanını seven herkes için gurur günü olacak” diye konuştu.

Buharlı tren fotoğrafçıları
Çay, etkinlikle Adana’nın tanıtımına farklı bir pencere daha açtıklarını belirterek, “Türkiye’nin dört bir yanından etkinliğe katılacak misafirlerimiz olacak. Özellikle buharlı tren fotoğrafı çekmek isteyen sanatçılar rezervasyon yaptırdı. Pozantı Kongresi’nin gerçek önem ve değerini böylesine güzel etkinliklere hatırlatma imkanı bulduğum içim gurur duyuyorum. Siyasetçilerden sponsorlarımıza, kamu kuruluşlarımızdan vatandaşlarımıza 100’üncü yıl etkinliklerine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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