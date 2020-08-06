4'üncü kattaki balkondan düşen yaşlı kadın öldü (2)- Yeniden

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da 4´üncü kattaki evinin balkonundan düşen Döne Taşkıran (75) hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonuna çıkan Döne Taşkıran henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Ses duyunca balkona çıkan yakınları, Taşkıran´ı yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Döndü Taşkıran´ın evinde ve düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
Polisin yaptığı inceleme sonrası Taşkıran´ın intihar ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Can ÇELİK
2020-08-06 06:00:59
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