Gezen Sinema Tırı, 7-8 Ağustos tarihlerinde Adana’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmayı hedefleyen “Gezen Sinema Tırı” 78 Ağustos tarihlerinde Adana’da olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 78 Ağustos tarihlerinde Adana’da büyük küçük herkesi ‘ücretsiz’ olarak sinemayla buluşturmaya hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Covid19 salgını sonrası alınan önlemlere uygun hale getirildi.



Koronavirüs sinema izlemeye engel değil

Eklenen teknik ekipmanlarla açık havada ve sosyal mesafeye uygun gösterimler yapmak üzere yeniden düzenlenen Gezen Sinema Tırı’na, gündüz ve gece ışığına uygun 6x4 metre ölçülerinde yeni bir perde ile dış mekanda yayın yapacak ses sistemi eklenerek açık hava izleyici kapasitesi 500’e yükseltildi.

Proje kapsamında gündüz iki seans halinde çocuk filmleri, akşam Türk sinemasının iz bırakmış birbirinden değerli filmleri seyircilerle buluşacak.

Gezen Sinema Tırı, 7 Ağustos Cuma günü bir alışveriş merkezinin bahçesinde ilk ziyaretçilerini sinema ile buluşturacak. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yediden yetmişe herkesin sinema ile buluşturulması hedeflenen etkinlik kapsamında Eylül ayının sonuna kadar açık hava film gösterimlerine devam edilecek, sonrasındaki gösterimler geçtiğimiz yıl olduğu gibi öğrencilere yönelik olarak tır içerisinde yer alan 80 kişilik özel salonda sürdürülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.