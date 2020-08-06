Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan adam, akıma kapılıp öldü

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Ali GÖKDAL/FEKE (ADANA), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay (31), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki dereye balık tutmaya gitti. Dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Muğultay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muğultay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2020-08-06 21:49:21



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