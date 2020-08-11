Adana'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, Suriye uyruklu bir kişi sokak ortasında tartıştığı Serdar Ö. tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaçan Serdar Ö., kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydan geldi. Suriye uyruklu bir kişi ile Serdar Ö. arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Serdar Ö. elindeki bıçağı Suriyeli kişinin göğsüne sapladı. Bıçakla yaralanan kişi kanlar içinde yığılırken, Serdar Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, yaptığı çalışma sonucu Serdar Ö.'yü kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-08-10 23:12:35



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