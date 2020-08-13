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Polis memuru, silahını temizlerken kendisini yaraladı (2)

DHA

Polis memuru, silahını temizlerken kendisini yaraladı (2)


HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da, temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Harun Tekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana ADANA, (DHA)
2020-08-13 17:42:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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