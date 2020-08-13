Polis memuru, silahını temizlerken kendisini yaraladı (2)

HAYATINI KAYBETTİ
Adana'da, temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Harun Tekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana ADANA, (DHA)
2020-08-13 17:42:32
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