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Tarlada çıkan yangında 50 kovan yandı, arılar telef oldu

DHA

Tarlada çıkan yangında 50 kovan yandı, arılar telef oldu


Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU, (Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada çıkan yangında 50 kovan içindeki arılarla yandı.
Yangın, ilçeye bağlı Sevinçli köyünde öğle saatlerinde çıktı. Kuru otların bilinmeyen bir sebepten tutuşması sonucu çıkan yangında, Muhammet Erol´a ait 50 kovan yandı. Köy Muhtarı Davut Akbulut'un ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede içinde arıların da bulunduğu 50 kovanın, kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK
2020-08-14 14:38:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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