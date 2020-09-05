MHP Adana’da dört ilçede kongreleri tamamladı Avcı: “Devlet Bahçeli’nin mücadelesi 83 milyonun mücadelesidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana’da dört ilçede kongre yaptı. Mevcut başkanların güven tazeledikleri Pozantı, Aladağ, Feke, Karaisalı ilçelerinde yeni yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri seçildi.

MHP Adana’da ilçe kongrelerini düzenlemeye devam ediyor. Divan başkanlığını Uğur Öztürk’ün yaptığı Pozantı’da mevcut başkan Şeref Dinç, divan başkanlığını Hüseyin Zorba’nın yaptığı Feke’de mevcut başkan Fikret Çilingir, divan başkanlığını Yeşim Akkaş’ın yaptığı Karaisalı’da mevcut başkan Sezai Yılmaz, Divan başkanlığını Hüseyin Yurdusevimli’nin yaptığı Aladağ’da mevcut başkan Bayram Kabak güven tazelediler.

Bahçeli’nin mesajı ayakta alkışlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongrelere yazılı mesaj gönderdi. Okunan mesajlar, tüm kongrelerde ayakta alkışlandı. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MYK Üyesi Uğur Öztürk, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Korkut; MHP’li ve AK Parti’li ilçe başkanları ile belediye başkanları kongrelerde seçilen yeni yönetimi tebrik ettiler.

İlçe kongrelerini tek, tek ziyaret edip, nezarette bulunan ve yeni yönetimleri kutlayan MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “ÜlkücüMilliyetçi Hareket olarak ülkemizi, milletimizi canımızdan aziz, şehitlerimizin kanını taşıyan bayrağımızı, beş vakit inancımızı haykıran ezanımızı namusumuz bildik. Yakın tarihimizde bu kutlu değerler için beş bin şehit verdik. Bugün de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ‘Önce ülkem ve milletim’ ilkesiyle aynı değerlerin korunup yaşatılması için verdiği mücadele, 83 milyonun mücadelesidir. Bu şuurla çalışıyor, tüm kongrelerimizi bu şuurla gerçekleştiriyoruz. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun, kongrelerimiz hayırlara vesile olsun” dedi.

Mevcut başkanların yeniden seçildiği kongrelerde yapılan seçimler sonucunda ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri de belirlendi. MHP’nin bugün İmamoğlu, Karataş, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde yapacağı kongrelerle 15 ilçe kongresi tamamlanmış olacak.

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