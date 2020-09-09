Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerinde Şahin Özbilen Mahallesi’nde oturan torbacı şahsın evine baskın düzenlendi. Baskında ev didik didik arandı. Yapılan aramada, 13.30 gr eroin maddesi, 8 adet satışa hazır eroin maddesi paketçiği, 3 adet suboxsone 8/2 mg hap ve 1000 TL para ele geçirildi. Baskın sırasında şüpheli D.M. ise gözaltına alındı.

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