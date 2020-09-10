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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 3,5 ton altın yastık altında

DHA

Adana'da 3,5 ton altın yastık altında


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA) ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının 485 liraya ulaştığı dönemde vatandaşların ciddi anlamda altın sattığına dikkat çekerken, kentte 3,5 ton civarında yastık altı altın olduğunu kaydetti.
Koronavirüs aşısı açıklamaları ile Çin ve Amerika arasındaki gerginliğin azalmasıyla altın gramının 460 TL civarında, yaklaşık bir aydır yatay bir seyir izlediğini anlatan Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatların 460465 aralığında ilerlediğini kaydetti.
Bir ay boyunca çok ciddi bir yükseliş ya da düşüş yaşanmadığını kaydeden Başman, "Dünya genelinde piyasada gezen serbest paranın, dolarların, tasarruf paraların spekülatif olarak yerlerini bulmuş olması, altındaki ateşi biraz daha nispeten söndürdü" dedi.
'500 LİRALARI BULMASI BEKLENİYOR'
Önümüzdeki dönemde altının ticari anlamda dünya genelindeki hareketlenmelerle artış göstermesini beklediklerini belirten Başman, "Altının onsla ilgili olarak gerek sipekülatörlerin, gerekse yatırım uzmanlarının ifade ettiği rakam 2 bin 300 dolar seviyesi. Bu da demektir ki; dolar, Türk parası karşısında yerini koruduğu takdirde 500 liralarda bir altın fiyatı bekliyoruz. Şu anda altının daha fazla gerileyeceğini sanmıyoruz. Yani 400'lere gelebileceği şeklinde. Türkiye'de ekonominin olumlu gelişmeler göstermesi, doğalgazın ciddi anlamda ekonomiye kazandırılması ve enerjideki dışa bağımlılığın yüzde 50 oranlarında geriye çevirecek olursa dövizin değer kaybetmesine Türk parasının kıymet kazanmasına yol açar. Bu da altının ons fiyatı yerinde kaldığı takdirde fiyatların gerilemesinin bir gerekçesidir. Ancak bunlar birtakım ihtimallere bağlı olan görüşlerdir" diye konuştu. 
'YASTIK ALTI ALIMLARIN BAŞLAYACAĞI ÜMİDİNDEYİZ'
Altın fiyatlarının 485 liraya ulaştığı dönemde vatandaşların ciddi anlamda altın sattığına dikkat çeken Başman, şöyle konuştu:
"O dönem ellerindeki altını getirip sattılar. Bu da demektir ki yastık altı diye nitelendirdiğimiz halkın elinde bulunan bu tür altın miktarı yeniden işlenmek üzere kuyumculara ve rafinerilere geri döndü. Fiyatların şu anda 460'larda seyretmesi bu yatırımcılar, müşterilerimiz, aynı zamanda yastık altındakilerini satmış olanlar yeniden bu altınlarını yerine koymak için tekrar alışverişe başlayacakları ümidindeyiz. Yavaş yavaş bir kısmı tekrar altınını alıp yerine koymaya başladı. Adana genelinde aşağı yukarı 3,5 ton civarında bir altın olduğunu tahmin etmekteyiz." 
Altın alışverişine gelen Elem Büyüknisan da, "Yatırım için altını tercih ediyorum. 3-4 haftadır aynı seyirde olduğu için altın almaya karar verdim. Adana burması aldım. Yatırımımı Adana burmasından yana yapıyorum. Çünkü işçiliği çok az" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-09-10 09:19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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