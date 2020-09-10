Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)

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YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Adana´nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için 2 uçak, 6 helikopter, 53 arasöz, 50´si teknik toplam 400 personel müdahalesini sürdürüyor. Arasözlerin bölgeye ulaşabilmesi için iş makinelerini yol açma çalışmaları da devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-10 15:31:25



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