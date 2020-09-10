Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi

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ADANA (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştı.

Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel, turuncu beyazlı takımımızın başına getirilmiştir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2020-09-10 16:38:45



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