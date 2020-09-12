Adana’nın Ceyhan ilçesi, Mehmetçik İlkokulu'nda "pandemi dersliği" oluşturuldu.

Ceyhan Mehmetçik Ilkokulu okul idaresi ve okul aile birliği ile okulların açılmasına günler kala açık hava pandemi dersliğini öğrencileri için hazırladılar. Şelaleler, kamelyalar, su kuyuları, çiçeklerden oluşan açık hava pandemi dersliğini görenler çok beğendi.

Okul Müdürü Mehmet Atasoy, "Çocuklarınıza hak ettikleri bir okul iklimi hazırlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda okullar açıldığında maske, mesafe, hijyen dikkate alınarak çocuklarımız bu açık hava pandemi dersliğinde su ve kuş sesleriyle beraber derslerini işleyecekler" dedi.

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