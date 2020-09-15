Seyhan’da tehdit bitene kadar denetimler sürecek Akay: “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım”

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgınında vaka sayısının yeniden artışa geçmesiyle birlikte, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Adana Valiliği İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde uyguladığı tedbir ve denetimleri daha da sıklaştırdı.

Sorumluluk alanında gerçekleştirilen denetimlere katılan, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Müdürlüğü doktorları ve Çevre ve Koruma Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri 3 koldan bilgilendirme, uyarı ve denetimlerini gerçekleştiriyor. Haftanın belirlenen 3 gününde düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamada ayrıca maske dağıtımı da yapılıyor.

Uygulamalarda maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye, genel temizliğe, hijyen koşulları ile açılış ve kapanış saatlerine uyulması, müşterilerin ateşinin ölçülmesi, metrekareye göre müşteri alınması gibi konularda işletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı. Kafe ve kamusal yaşam alanlarında bulunan vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske takılmasının önemi anlatıldı. Kalabalık ortamlarda davranış biçimleri ve korona virüs ile ilgili bilgiler doktor tarafından vatandaşlara aktarıldı. Yiyecek üreten veya satan işletmelerin genelgelere uygunluğu de gıda mühendisi tarafından kontrol edildi, uyarılarda bulundu.

Halk sağlığını korumak adına denetimlerin devam ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Zabıta, Sağlık ve Çevre Koruma Müdürlüklerinde görevli ekiplerimiz, ilçemizdeki işyerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vaka sayısının artmasını da dikkate alarak halkımızın, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları bir kez daha hatırlatıyorum” diye konuştu.

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