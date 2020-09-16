Adana'da 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da bir eve yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında 16 bin uyuşturucu hap ve 6 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler A.H. (60), S.H. (43), H.H.H. (23), İ.H. (23), A.A.H. (22) ve H.A. (22) gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.