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Sevgilisini ayrıldığı için 9. kattaki balkondan sarkıtmış Adana’da sevgilisini 9. kattaki evinin balkonundan sarkıtan zanlı adliyeye sevk edilirken, genç kadının ifadesinde zanlıdan ayrıldığı için bunu yaptığını söylediği öğrenildi

İHA

Sevgilisini ayrıldığı için 9. kattaki balkondan sarkıtmış Adana’da sevgilisini 9. kattaki evinin balkonundan sarkıtan zanlı adliyeye sevk edilirken, genç kadının ifadesinde zanlıdan ayrıldığı için bunu yaptığını söylediği öğrenildi

Adana’da sevgilisini 9. kattaki evinin balkonundan sarkıtan zanlı adliyeye sevk edilirken genç kadının ifadesinde zanlıdan ayrıldığı için bunu yaptığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katında yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine kata baktıklarında bir kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polise ihbarda bulundu.
Adrese gelen polis ekipleri, 9'uncu kattaki dairenin ziline bastı. Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve kadını alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.
Evdeki Z.Z.Y. (29) adlı şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken S.T. (25) isimli kadın kurtarıldı. Genç kadının ifadesinde bir süre önce zanlıdan ayrıldığını ancak şahsın ayrılmak istemediğini bu nedenle eve gelip kendisini darp edip balkondan sarkıttığını öne sürdüğü öğrenildi.
Zanlı ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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