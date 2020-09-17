Adana’da 'trafik kazası' kavgası: 2 yaralı, 3 tutuklama Araçlarına çarptıklarını ileri sürüp tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı

Adana’da trafik kazası nedeniyle tartıştıkları 2 kişiyi yaraladıkları ileri sürülen 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Çilingir (29) ve kuzeni Kader Çilingir (29), DSİ’ye ait sulama kanalında yüzerken yanlarına otomobille gelen 4 kişi, “Bizim aracımıza siz mi çarpıp kaçtınız” dedi. Kanalda yüzen şahıslar kimsenin aracına çarpmadıklarını söyleyince iki grup arasında tabancalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Serkan Çilingir tabancayla, kuzeni Kader Çilingir bıçakla yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken yaralılar ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serkan Çilingir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların olay yerinden kaçtığı aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi.

Ekip, aracı kiralayan kişinin Şerif K. (24) olduğunu tespit ederek bu zanlıdan yola çıkarak olaya karışan şüphelilerin Ferhat K. (24), Kurtuluş Ç. (30) ve M.E.Ş. (17) olduğunu belirledi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı. Zanlılar kısa sürede gözaltına alınıp emniyete getirilerek ifadeleri alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan Şerif K., Ferhat K. ve M.E.Ş. tutuklandı. Kurtuluş Ç. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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